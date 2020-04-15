«Хочу узнать, есть у меня что-то или нет». Как Витебск стоит в очереди на мазки на коронавирус

Витебск продолжает быть в топе тревожных новостей в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу — и многие горожане сами идут сдавать мазки на COVID-19. В Витебске, в отличие, например, от столицы, это можно сделать по желанию: у кого-то заболел близкий человек, а кто-то хочет просто перестраховаться. Есть и те, кто считает это своим «гражданским долгом». Анализ на коронавирус берут в областном клиническом противотуберкулезном диспансере на проспекте Фрунзе. Но что их сюда привело?

Пункт обследования на коронавирус работает ежедневно с 8.15 до 19.45. Перерыв — с 13.30 до 14.30 — когда здесь проводят обработку помещения. На двери — объявление с номерами телефонов, по которым можно узнать результат тестирования. Обычно он известен через три дня.

Утром очередь в пункт забора биоматериала (мазка) была не очень большая — примерно человек 15. Но не успели мы оглянуться, как она увеличилась вдвое.



— Кто последний? — громко спрашивает мужчина, который только что подъехал к диспансеру на машине.

— Я, — отвечает молодая девушка.

— Тогда я за вами, — говорит мужчина.

Через минуту подходит еще один горожанин, и предыдущий мужчина передает «эстафету» в очереди уже ему.

Очередь начинается от порога корпуса, где находится пункт забора мазков, и заканчивается возле ворот на территорию диспансера.

Многие стоят на расстоянии друг от друга — метра два, а то три. Но некоторые, судя по всему, знакомые друг с другом люди, кучкуются и социальную дистанцию не выдерживают, пишет tut.by.



Кто-то, заняв очередь, быстро садится в свой автомобиль — чтобы как можно меньше контактировать с окружающими.

Все — в масках. Практически все — в перчатках.

В пункт забора мазков входят только по одному. На каждого пациента медики тратят примерно 5−6 минут.

Все спокойно — никаких скандалов, как это нередко бывает в очереди к врачам в поликлиниках.

Из здания выходит мужчина в годах. Радуется, что наконец все позади.

— С помощью ватной палочки берут мазки изо рта и носа. Процедура не очень приятная, но нужная. В очереди стоял больше часа — и очень устал.

Некоторые демонстративно отворачиваются от журналистов, закрывают лицо капюшоном. Те же, кто соглашается поговорить, сразу предупреждают: никаких имен и фамилий, только анонимно.



Студент-первокурсник медуниверситета провел в очереди уже час.

— Я — контакт первого уровня. Коронавирус подтвержден у моего знакомого. Он — тоже студент медуниверситета. Мы — соседи в общежитии. Примерно неделю назад я к нему заходил. Он работал медсестрой в больнице, наверное, там и подхватил вирус. Сдал анализ на COVID-19 и уехал домой в Могилев, так как у нас в университете сейчас дистанционка. Ему сообщили, что результат — положительный. Сейчас он в могилевской инфекционке. Мне в прошлую пятницу позвонили из Могилева, пообещали, что передадут данные обо мне, что я — контакт первого уровня, в Витебск. Но витебские инфекционисты со мной еще не связывались. Вот я и решил сам прийти и провериться. Симптомов коронавируса у меня нет. Хотя они, конечно, могут появиться в течение двух недель. Я на самоизоляции уже три недели. Сам я не витебский, но домой ехать не рискую.

— Правда ли, что студенты ВГМУ помогают сейчас витебским врачам в стационарах бороться с коронавирусом?

— Нет, старшекурсников нашего университета не отправляли туда, где коронавирус, а отправляли на работу по их профилю. То есть, допустим, будущий хирург занимался практикой по этой же специализации.



Следующий в очереди за студентом — молодой мужчина. Говорит, что сюда его привел «гражданский долг»:

— Я здесь как добропорядочный сознательный гражданин. Надо проверить свое здоровье.

— Заболел кто-то из ваших родных или знакомых?

— Нет, и сам я чувствую себя здоровым. Но я просто новости читаю. В нашей стране основные вспышки коронавируса пришлись на Минск и Витебск. А раз мы живем в Витебске, соответственно нам нужно с этим как-то бороться. Выбора-то нет. Ты же никуда отсюда не уедешь: тут семья, работа. Вот и решил точно узнать, что я здоров, чтобы спокойно ходить по Витебску, не представлять ни для кого опасности.



Примерно в середине очереди стоит молодая женщина. О себе рассказывает только, что работает на госпредприятии:

— У моей коллеги подтвердили коронавирус. Плюс моя мама — контакт первого уровня. Причем у мамы — аналогичная ситуация: коронавирус нашли у человека с ее работы. Вот я и решила сдать мазок. Это вынужденная мера — узнать, есть у тебя что-то или нет, чтобы какие-то действия потом предпринимать. За себя мне нестрашно, а страшно за близких, особенно за бабушку с дедушкой.



— Мы с ребенком лежали в больнице, — рассказывает еще одна витеблянка. — Ему поначалу ставили пневмонию под вопросом. К счастью, она не подтвердилась, выписали на домашнее долечивание. Находимся на самоизоляции, выходим только в магазин и поликлинику. Но я услышала, что на предприятии, где я работаю, есть люди, у которых положительный результат теста на коронавирус. Для безопасности — личной и окружающих — я решила сдать мазок.

Девушка считает, что сейчас самое главное для витеблян — не паниковать:

— Эта ситуация не страшнее, чем какие-то другие. Свиной грипп тоже очень пугал людей. Сейчас вот — пандемия коронавируса. Но нужно держать себя в руках, трезво ко всему относиться. В мире много чего происходит. Где-то — потоп, где-то — извержение вулкана, где-то — землетрясение. Так вышло, что сегодня в Витебске коронавирус, и город прогремел на всю страну как очаг эпидемии. Ну ничего, побудем какое-то время в центре внимания. Не одним же «Славянским базаром» Витебску быть известным!(смеется).



В Витебске еще несколько дней назад фиксировали по 280 случаев пневмонии в сутки. Сейчас этот показатель удалось снизить в 2,5 раза. Об этом рассказал Александр Лукашенко, принимая с докладом министра здравоохранения Владимира Караника, главу Администрации президента Игоря Сергеенко и председателя Совета Республики Наталью Кочанову. Сюжет был показан в эфире телеканала СТВ.

Ранее о том, что в Витебске, Витебской области и Минске фиксируется подъем заболеваемостью пневмонией, рассказал Владимир Караник.

— При завершении эпидсезона мы и так наблюдаем увеличение количества пневмоний, это и так ежегодная тенденция. По Витебску и Минску ситуация в ежегодную тенденцию не укладывается, но там больше подтвержденных коронавирусных пневмоний, и там принимаются более жесткие меры.

Министр здравоохранения отметил, что на 11 апреля в Витебске было около 1 тысячи пневмоний, в 2019 году пиковое значение по пневмониям составляло около 600.

Для координации деятельности по борьбе с распространением коронавируса в Витебске создан штаб. Возглавляет его председатель облисполкома Николай Шерстнев.



По данным на 14 апреля, в Витебской области — 848 случаев коронавируса. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

С момента регистрации первого случая коронавируса и по состоянию на 8 часов утра 14 апреля в Беларуси выявлен 3281 инфицированный.

По регионам статистика такая: в Брестской области — 73 больных коронавирусом, Витебской — 848, Гомельской — 106, Гродненской — 53, Минская — 359, Могилевской — 151. В Минске — 1691 случай коронавируса.

— Несмотря на то, что в некоторых регионах регистрируются цифры ниже, чем в Минске и Витебской области, это не означает, что жителям этих регионов не нужно соблюдать меры профилактики: социальную дистанцию, обработку рук, самоизоляцию, — подчеркнула Елена Богдан.

По республике на 14 апреля госпитализированы 2444 человека. У остальных пациентов заболевание протекает в легкой форме, они лечатся амбулаторно. 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 33 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией и рядом хронических заболеваний.



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