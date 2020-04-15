Артисты Витебского района запускают серию онлайн-концертов

Артисты Витебского районного центра культуры и творчества по 30 апреля проведут серию онлайн-концертов, сообщили БелТА в учреждении культуры.

Артисты Витебского района запускают серию онлайн-концертов

Народный ансамбль народной песни «Ранiца». Фото из VK-аккаунта Витебского районного центра культуры и творчества. Фото: БелТА

В проекте «ВРЦКиТ #НАДОМАШНЕМ» примут участие вокальные коллективы и солисты района. Выходить в эфир артисты будут ежедневно в 19.00. Посмотреть концерты желающие смогут на официальных площадках центра в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и на YouTube-канале.

Онлайн 15 апреля выступит певица, блогер, заведующая Коптянским сельским домом культуры Наталья Соколова. На следующий день live-концерт даст лауреат международных фестивалей и конкурсов, победитель телевизионного проекта «Твой шанс» Станислав Пазюк. Более подробную афишу можно найти на страницах центра культуры в соцсетях.

Также в это время организуют благотворительную акцию в поддержку медицинских работников Витебска и района.

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