Опубликовано соглашение между Беларусью и ЕС об упрощении выдачи виз

Опубликовано соглашение об упрощении выдачи виз между Беларусью и Евросоюзом. таким образом, Беларусь завершила процесс ратификации соглашения. Опубликован закон, принятый Национальным собранием и подписанный президентом, сообщает reform.by.

Данным соглашением определен перечень документов, которые подтверждают цель поездки в другую страну. Упрощено посещение близких родственников, теперь достаточно предоставить письменное ходатайство от принимающей стороны. А для представителей бизнеса и других организаций достаточно письменного ходатайства от компании, организации, представительства, государственного или местного органа, оргкомитетов выставок, конференций или симпозиумов.

Установлен перечень документов для членов официальных делегаций, спортсменов, студентов, школьников, участников негосударственных общественных организаций, программ трансграничного сотрудничества, журналистов и водителей. Определены требования к ходатайствам. Названным категориям граждан под данные цели визы всех категорий будут выдаваться по упрощенной процедуре без иных подтверждений, приглашений или обоснований цели поездки.

Многократные 5-летние визы смогут получать члены национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов во время исполнения своих обязанностей, а также постоянные члены официальных делегаций, близкие родственники лиц, постоянно проживающих в Евросоюзе, предприниматели и представители деловых организаций, которые часто посещают ЕС.

Визовый сбор составит 35 евро. Данная сумма может быть впоследствии пересмотрена. В случае рассмотрения заявления и принятия решения в течение двух дней сбор составит 70 евро.

Некоторые категории граждан будут освобождены от сбора. Это касается таких категорий как члены правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, члены официальных делегаций, близкие родственники, студенты и преподаватели для целей научной, культурной, творческой деятельности, стажировок, участники соревнований, программ обмена, гражданского общества в случае посещения конференций, семинаров, тренингов, участники программ трансграничного сотрудничества, инвалиды и сопровождающие их, дети.

Оплата услуг визового центра не может превышать 30 евро.

Период рассмотрения визового заявления установлен в 10 дней, но в отдельных случаях срок может быть увеличен до 30 дней, а также сокращен до 2 дней. Подавать заявления на выдачу рекомендуется не менее чем за две недели до поездки.

Соглашение вступит в силу в первый день второго месяца после даты уведомления о завершении ратификационных процедур. Беларусь уже завершила их. Если ЕС сделает это в апреле, то соглашение вступит в силу в июне.

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