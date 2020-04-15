Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения

Президент США распорядился приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Об этом Дональд Трамп заявил во вторник.

«Я проинструктировал мою администрацию приостановить финансирование ВОЗ, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса», — сказал американский президент.

Трамп подчеркнул, что США вносят наибольший вклад в финансирование ВОЗ и посетовал на то, что вклад Китая в 10 раз меньше.

«Американские налогоплательщики предоставляют ВОЗ 400-500 млн долларов, в том время как Китай платил только 40 млн долларов», — сказал он.

Президент США упрекнул организацию в том, что она не требовала от Китая ограничения выезда граждан.

«Это было катастрофическое решение противостоять ограничениям на поездки из Китая и других стран. Они сильно выступали против того, что мы делали. К счастью, я не послушал их, запретил въезд из Китая и спас тысячи и тысячи жизней», — заявил Трамп.

Дональд Трамп отметил, что ВОЗ медлила с реагированием на вспышку коронавируса в Китае.

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