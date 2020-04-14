В Беларуси проведено более 70 тыс тестов на COVID-19

По состоянию на 14 апреля в Беларуси проведено 71 тыс. 875 тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили БелТА в пресс-службе Минздрава.

Для тестирования задействованы 17 лабораторий. Зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. «Из них госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, они лечатся амбулаторно», — уточнили в пресс-службе.

По данным Минздрава, 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. В Витебской области зарегистрировано 848 случаев коронавируса. В регионе налажено производство тест-систем.

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