Япония бесплатно предложит странам лекарство для больных коронавирусом

Япония планирует предложить на безвозмездной основе лекарство против гриппа «Авиган» (оно же фавипиравир, Т-705, фавилавир), которое, как ожидается, может помочь заболевшим коронавирусом. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, сообщает японское новостное агентство Kyodo. В настоящий момент препарат проходит клинические тесты.

В числе двадцати стран, которым Япония предложит «Авиган» — Болгария, Индонезия, Иран, Мьянма, Саудовская Аравия, Турция, Чехия. Еще около тридцати стран проявили интерес к этому препарату, заявил министр.

Япония предложит ООН грант в размере одного миллиона долларов для покупки и распространения препарата. Кроме того, японская сторона намерена работать с заинтересованными странами с целью вывести клинические исследования «Авигана» на международный уровень.

Ранее «Авиган» уже был применен в Китае, и по свидетельствам китайских врачей из Уханьского университета и других научных центров КНР, он оказался эффективен, особенно для пациентов с легкими симптомами коронавируса.

Также в настоящее время Япония увеличивает свои запасы данного лекарства в три раза. «Авиган» — экспериментальный противовирусный препарат, разработанный в Японии.

При этом специалисты напоминают, что в настоящее время доказательств успешного применения препарата против гриппа и коронавируса недостаточно.

Минздрав Беларуси уже объявил, что препарат будет реализовываться в Беларуси.

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