С 15 апреля будет установлен запрет на лов судака в связи с его нерестом

С целью сохранения популяции судака и создания благоприятных условий для его размножения, в том числе в преднерестовый и посленерестовый периоды, в рыболовных угодьях Беларуси с 15 апреля по 30 мая устанавливается запрет на его лов. В случае непреднамеренного вылова судака, рыбу необходимо отпустить. Об этом сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

За незаконное изъятие судака в период запрета предусмотрена ответственность по ч.1 ст.15.35 КоАП Республики Беларусь с наложением штрафа от 20 до 50 базовых величин, возможна также конфискация орудий лова. При этом за каждую особь судака придется возместить причиненный вред по тройной таксе – 18 базовых величин или 486 рублей. Если общая сумма вреда составит более 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.

Нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до 1 километра от береговой линии с рыбой, лов которой в данное время запрещен (судак), без документов, подтверждающих законность владения рыбой, квалифицируется по ч.2 ст.15.35 КоАП и также влечет наложение штрафа.

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