Стало известно чем были удивлены представители миссии ВОЗ при посещении Витебска

Председатель облисполкома Николай Шерстнёв на заседании областного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил, что через день детально обсуждает эпидемиологическую ситуацию в регионе с Президентом страны.

Александр Лукашенко попросил передать слова благодарности всем задействованным медицинским работникам, которые в этих сложных условиях выполняют свой долг ответственно, порядочно, самоотверженно, пишут «Витьбичи».

То, что это действительно так, показала положительная оценка миссии ВОЗ, посетившей в том числе и наш регион, подчеркнул руководитель области:

— Наши медработники показали высокий уровень в тех условиях, в которых они находятся. Отчетливо видно, насколько фундаментально работает сама система здравоохранения в отличие от западноевропейских стран. Может это громко сказано, но в определенной степени их потрясла слаженность работы не только медицинских учреждений, но и всех звеньев управления. К этому процессу сегодня подключены все, поэтому и получается планомерно контролировать этот процесс.

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