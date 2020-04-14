Глава федерации футбола Базанов: «Не Караника дело озвучивать такие моменты»

5 апреля в Витебске должен был состояться матч чемпиона Беларуси по футболу между «Витебском» и «Смолевичами». Как раз тогда из Витебска стали приходить новости о росте зафиксированных случаев коронавируса COVID-19.
Многие задавались вопросом: как в таких условиях проводить футбольный матч, да еще со зрителями? В итоге 3 апреля команды обменяли статусами хозяев и гостей, 5 апреля матч прошел на поле «Смолевичей» (пока клуб домашние игры проводит в Борисове). Этот перенос официально объяснили так: в связи со сложностями подготовки футбольного поля из-за погодных условий.
На следующий день официальный сайт «Витебска» показал, как апрельский снег засыпал стадион.
Вроде бы тема ушла. Но 11 апреля министр здравоохранения Владимир Караник ответил на вопрос о продолжающемся чемпионате Беларуси по футболу в контексте эпидситуации.
— Мы со своей стороны принимаем меры обеспечения безопасного проведения. Билеты продаются в шахматном порядке, всем участникам измеряют температуру, — отметил руководитель Минздрава. — В регионах с наиболее напряженной эпидемической обстановкой эти соревнования не проводятся. Матч по футболу, который должен был пройти в Витебске, перенесен в другие регионы.
12 апреля в матче чемпионата играли «Минск» и БАТЭ. На игре присутствовал председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов. Он рассказал, будет ли продолжаться чемпионат дальше:
— Мы мониторим ситуацию постоянно. Мы на связи с Минздравом, с правительством. Мы тесно работаем и будем, естественно, все анализировать. В понедельник — вторник будет понятно, — цитирует Базанова tribuna.com.
У него спросили, что станет достаточным основанием для того, чтобы приостановить турнир: три, четыре тысячи заболевших?
— Это тоже психоз. Посмотрите на обстановку в других странах. Германия уже снимает карантин. Вы поймите, не должно быть этого. Люди болели, болеют и будут болеть. Ну а мы должны следить: вспышка там или нет. Может, игру перенести куда-то, если понадобится. По Витебску говорили много… Но ведь там выпал снег.
— При этом министр здравоохранения Владимир Караник говорит, что из-за коронавируса.
— Это вообще не Караника дело — озвучивать такие моменты. Там действительно выпал снег. Играть было невозможно, — сказал Базанов.
По плану ближайший матч «Витебска» дома должен быть с брестским «Динамо», пишет kp.by.
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