В Полоцке подростки обокрали торговый павильон на рынке

В Полоцке двое 15-летних подростков ночью обокрали торговый павильон с одеждой на местном рынке. Это произошло 9 апреля, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Подростки не учли, что попадут на камеры видеонаблюдения, установленные на рынке, сообщили в УВД. Сотрудники полоцкой милиции установили личности подозреваемых. Ими оказались школьник и учащийся колледжа. Оба состоят на профилактическом учете в РОВД. Одного из них уже привлекали к ответственности за мелкое хищение имущества, а второй был осужден за кражу.

Правоохранителями предварительно установлено, что они действовали, заранее договорившись. Встретившись на железнодорожном вокзале, они направились на рынок, где совершили взлом замка первого роллета, где обнаружили женскую одежду. Ничего не взяв там, злоумышленники вскрыли еще один торговый павильон. Именно там они выбрали себе одежду на общую сумму около 500 рублей.

Следователями по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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