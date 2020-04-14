Витебский горисполком открыл благотворительный счет для помощи медикам

Из-за сложной эпидемиологической обстановки, дополнительных мер по профилактике и снижению распространения ОРВИ (в том числе вызванной COVID-19) по инициативе Витебского горисполкома открыт благотворительный счет для помощи медицинским работникам в борьбе с коронавирусом.

Реквизиты благотворительного расчетного счета:

р/c BY21BLBB36420390380994001003, УНП 390380994, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, БИК банка BLBBBY2X, получатель платежа: Государственное учреждение здравоохранения «Витебская городская центральная поликлиника».

Поступающие средства будут распределяться в соответствии с потребностью конкретных больниц города для организации питания медицинского персонала, приобретения необходимых средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения. Организовывать питание медицинских работников, в том числе за счет собственных средств, будет открытое акционерное общество «Витмил», сообщает vitbichi.by.

Сотрудники горисполкома и администраций районов Витебска приняли решение перечислить на открытый благотворительный счет денежные средства в размере однодневного заработка.

Приглашаем всех юридических лиц и неравнодушных граждан оказать помощь в сборе средств на благотворительный счет для поддержки медицинских работников в их ежедневной нелегкой и ответственной работе.

Витебский горисполком выражает глубокую благодарность всем организациям и гражданам, которые уже помогают учреждениям здравоохранения города в борьбе с коронавирусом.

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