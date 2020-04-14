Толочинским РОВД разыскивается без вести пропавший мужчина

Толочинским РОВД разыскивается без вести пропавший Ветошкин Анатолий Александрович, 05.10.1954 года рождения, проживает по адресу: Толочинский район, д.Зеленая, пер.Садовый, д.73

10 апреля 2020 года около 16.00 часов он ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Страдает психическим заболеванием, может разговаривать сам с собой.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 170 см, был одел в куртку болоневую короткую вишнёвого цвета, темно-синие спортивные штаны с полосами по бокам светлого цвета, рубашку темно-синего цвета в клеточку, черные тапки.

Николай Шерстнев: на некоторых предприятиях уже есть заболевшие, на отдельных — их много