Толочинским РОВД разыскивается без вести пропавший мужчина

Толочинским РОВД разыскивается без вести пропавший Ветошкин Анатолий Александрович, 05.10.1954 года рождения, проживает по адресу: Толочинский район, д.Зеленая, пер.Садовый, д.73

Толочинским РОВД разыскивается без вести пропавший мужчина10 апреля 2020 года около 16.00 часов он ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Страдает психическим заболеванием, может разговаривать сам с собой.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 170 см, был одел в куртку болоневую короткую вишнёвого цвета, темно-синие спортивные штаны с полосами по бокам светлого цвета, рубашку темно-синего цвета в клеточку, черные тапки.

 

Николай Шерстнев: на некоторых предприятиях уже есть заболевшие, на отдельных — их много

Аватар

Редакция

Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

Читайте также

Добавить комментарий