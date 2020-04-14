В Беларуси появится препарат для лечения коронавируса «Авиган»

Как сообщает телеканал «ОНТ», ссылаясь на замминистра здравоохранения Елену Богдан, в ближайшее время в Беларусь поступит препарат для лечения коронавирусной инфекции.

Богдан сообщила, что препарат «Авиган» пользуется большим спросом для борьбы с коронавирусом во многих странах мира, в том числе и в Китае. Распределять препарат по лечебным учреждениям будут пропорционально количеству больных, отметила представитель Минздрава.

Она также добавила, что помимо «Авигана» в Беларуси есть и другие лекарства, которые применяются для лечения COVID-19. «Их достаточное количество», — добавила заместитель министра.

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