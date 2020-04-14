300—400 случаев COVID-19 в сутки регистрируется в Беларуси. Каковы прогнозы Минздрава

В Беларуси регистрируется 300-400 новых случаев COVID-19 в сутки. Такой уровень распространения вируса продлится еще 2-3 недели. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-трансляции начальник Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Беларуси Елена Богдан.

«мы предполагаем, что ситуация по регистрации от 300 до 400 случаев COVID-19 в сутки, продлится ещё две-три недели», — сообщила представитель Минздрава.

В Витебской области зарегистрировано 848 случаев «КОВИД-19».

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