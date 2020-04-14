Минздрав назвал число зараженных СОVID-19 по регионам, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время стрима, передает БелТА.
В Витебской области зарегистрировано Витебской 848 случаев, Брестской — 73, Гомельской — 106, Гродненской — 53, Минске — 1691, Минской области — 359, Могилевской — 151.
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