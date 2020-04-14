Как заражались медицинские работники рассказал глава Витебского облздрава

Первые заражения медицинских работников на Витебщите произошли из-за недостаточной осведомленности об использовании средств индивидуальной защиты. Об этом рассказал начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

– На сегодняшний день достаточно лекарств. Проводятся обучающие курсы по использованию средств индивидуальной защиты. Это, к сожалению, не было сделано вначале, что сказалось на том, что некоторые медицинские работники заразились, – подчеркнул Михаил Леонтьевич.

Глава области обратил внимание на то, что на некоторых предприятиях есть заразившиеся COVID-19. Надо предпринимать все возможное, чтобы защитить людей, минимизировать распространение вируса и сохранить производство, сообщает vitvesti.by.

В Витебской области медицинские работники (не)обеспечены средствами индивидуальной защиты

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