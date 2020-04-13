В Дубровенском районе браконьер отстрелил себе палец, избавляясь от улик

В Дубровенском районе задержали браконьеров, подстреливших трех косуль, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Двое жителей Дубровенского района нелегально охотились в угодьях у деревни Копти. Поздно вечером их автомобиль, разъезжающий по полю, заметил директор местного охотхозяйства. Когда услышал выстрелы, сообщил о браконьерах в Оршанскую инспекцию охраны животного и растительного мира и предпринял попытку их задержать.

Нарушители попытались скрыться от преследования на авто, однако у деревни Пироги дорогу им перегородил экипаж Оршанской МРИ. Браконьеры бросились в бега, оставив машину на дороге. В багажнике их авто инспекторы обнаружили туши трех косуль, охота на этих животных сейчас запрещена.

Поиски беглецов продолжались недолго, примерно через 40 минут двое мужчин (30-ти и 35-ти лет) сами вышли навстречу рейдовой группе с повинной. Как оказалось, во время погони один из нарушителей решил выбросить из машины нелегальное ружье. Оружие было заряжено и взведено – произошел выстрел и мужчина отстрелил себе фалангу пальца. Пострадавшего доставили в больницу, а после оказания помощи обоих заключили под стражу.

По факту незаконной добычи трех косуль возбуждено уголовное дело. Причиненный вред оценивается в сумму 9,7 тысячи рублей. Также при осмотре жилищ задержанных у одного из них обнаружили еще и запрещенные орудия лова рыбы – две сети и бредень.

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