Витебской области в 2,5 раза снизился прирост новых пневмоний, но рост пневмоний продолжается

Такую информацию Александр Лукашенко озвучил 13 апреля, принимая главу Администрации президента, председателя Совета Республики и министра здравоохранения, сообщает БелТА.

за последние дни в Витебской области существенно снизился прирост новых пневмоний.

— Сейчас в 2,5 раза снизилось. И это наша северная Витебская область. То же самое по Минску, хорошая тенденция, — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что успокаиваться нельзя, так как неустойчивая весенняя погода может внести свои коррективы.

В то же время, он президент сообщил, что на фоне снижения заболеваемости ОРВИ, растет количество пневмоний.

«Я доволен тем, что мы практически свели к минимуму ОРВИ (это сезонные все заболевания). Они у нас уже пошли на спад. Врачи и Минздрав еще раньше мне из опыта сказали о том, что на спаде ОРВИ дают хвост пневмоний. То есть пневмонии во время падения ОРВИ всегда увеличивались. Я это вижу по графику, в том числе в этом году», — сказал Александр Лукашенко.

То есть прирост новых пневмоний снизился в 2,5 раза, а рост их количества продолжается («хвост пневмоний»). В таких формулировках несложно запутаться, поэтому одни издания сообщили о росте количества пневмоний, в то время как другие сообщили о падении этого показателя.

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