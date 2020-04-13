Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Сегодня на совещании президента Беларуси с главой администрации, председателем Совета Республики и главой Минздрава прозвучала тема искажения информации со стороны российских СМИ, сообщает БелТА. Александр Лукашенко упрекнул отдельные российские издания в предвзятости.

– Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил, но в каждой шутке есть доля шутки. Россиянам хотел бы сказать – этим, которые «плявузгают»: не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим, мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные? – возмутился Лукашенко.

Он напомнил, про визит делегации ВОЗ, которая не обнаружила в Беларуси очевидных нарушений, хотя и дала определенные рекомендации по усилению борьбы с COVID-19.

– А слабо всем позвать специалистов (Прим.: представителей ВОЗ) в страну? Россиянам, американцам, и вот так сказать: идите и посмотрите, как у нас они были. И что в ВОЗ сказали – претензий к белорусам нет. Публично сказали, что ни Минздрав, ни власти не врали, – напомнил Лукашенко.

Он затронул тему цен на энергоресурсы: «Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. В Европу природный газ Россия продает по 80, не выше 90 долларов за тысячу кубометров. А мы платим 127 долларов. Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?!»

А вот работой белорусских средств массовой информации Александр Лукашенко оказался доволен.

– Неплохо начали работать наконец-то и белорусские СМИ. Уже так объяснили все и про маски, и про бахилы, и лечение, что только сиди дома и лечись, – отметил президент.

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