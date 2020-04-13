В Москве от коронавируса умер известный 34-летний белорусский мультимиллионер

Печальную новость сообщил приятель Алексея Бурдыко. Павел Таран написал на своей странице в социальной сети facebook: «Мой друг Aleksey Burdyko умер от короновируса».

В Москве от коронавируса умер известный 34-летний белорусский мультимиллионер

Фото: аккаунт facebook

По словам друга бизнесмена, у него была двусторонняя пневмония. Медики ввели его в кому и подключили к аппарату ИВЛ. Он считал что Бурдыко «вроде излечился» от коронавируса, отметил Таран в комментариях к посту, однако Алексей «умер через пару дней».

Бизнесмен в последнее время жил в Москве. Он известен как основатель компаний Techlabs и Gameshow. Бурдыко организовывал соревнования по киберспорту в России и Беларуси, сообщает sports.ru. Алексей был талантливым предпринимателем и организатором мероприятий, однако оказался замешан в скандале с $30 миллионами, которые «растворились».

Пока официально смерть миллионера не подтверждена.

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