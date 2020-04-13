У более чем 2,9 тысячи человек в Беларуси выявен коронавирус

В Беларуси 2919 человек заразились новым коронавирусом. Из них выздоровели 203 человека, умерли 29. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



«Зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения

лечения выздоровели и выписаны 203 человека. Умерли 29 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

По состоянию на 12 апреля в Беларуси было 2578 человек с COVID-19. Таким образом, за сутки рост составил 341 человек.

По состоянию на 13 апреля в Беларуси провели без малого 68 тысяч тестов на «КОВИД-19». Тестированием занимается 17 лабораторий.

Ранее сообщалось, что увеличение зарегистрированных случаев коронавируса Минздрав связывает с ростом числа проведенных тестов.

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