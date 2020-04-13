В БНТУ начали печатать экранные маски для медиков на 3D-принтере

В связи с пандемией коронавируса в мире и вспышкой заболеваемости вирусной инфекцией в Беларуси, сотрудники медучреждений на сегодняшний день особо нуждаются в защите. Лаборатория быстрого прототипирования FABLAB, созданная в Научно-технологическом парке БНТУ «Политехник», начала изготавливать защитные экранные маски для медучреждений.

Каркас печатается с помощью 3D-принтера, а на лазерном станке с ЧПУ вырезается экран. Далее к этой конструкции присоединяется тесьма для крепления к голове и маска готова к использованию врачами в медучреждениях, сообщается на сайте учреждения образования. Материалы для производства экранных масок уже закуплены, в лаборатории изготавливают первую партию.

Заместитель генерального директора по инновационной деятельности «Научно-технологического парка БНТУ «Политехник» Павел Лущик заявил, что с этой недели FABLAB планирует производить до 100 масок в день. Одним из тех, кто работает над проектом, является самый молодой участник и победитель конкурса стартап-проектов БНТУ 2019 года — Данила Елисеев.

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