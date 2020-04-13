Белорусские художники организуют интернет-аукцион в поддержку борьбы с коронавирусом

Любой желающий может помочь медикам, которые находятся на передовой в борьбе с распространением COVID-19, и стать обладателем одного из более чем 100 уникальных лотов, безвозмездно предоставленных известными белорусскими художниками. Благотворительный аукцион «ДЗЯКУЙ!» на площадке объявлений «Куфар» стартует 15 апреля.

В аукционе примут участие более 100 современных художников — Леся Пчелка, Максим Бородич, Василиса Полянина, Руслан Вашкевич, Андрей Анро, Илона Кособуко, Олег Ладисов, Владимир Кондрусевич, Жанна Капустникова, Марита Голубева, Сергей Баленок, Мировлад Палачич, Григорий Иванов, Лена Гиль, Владимир Климушко, Павел Татарников, Алла Савашевич, Семен Мотолянец, Алексей Кузьмич, Андрей Басалыга, Ольга Никишина, Владимир Грамович, Валерий Ведренко, Александр Бельский, Сергей Михаленко и другие. Работы художников выполнены в самых разных жанрах и техниках: среди лотов представлены живопись, акварель, графика, скульптура, фотография, декоративно-прикладное искусство.

Все вырученные средства будут адресно направлены в помощь белорусским медикам в разгар эпидемии коронавируса в стране. Инициаторами проведения благотворительного аукциона выступили известный белорусский художник Руслан Вашкевич и арт-идеолог Алина Савченко.

«Став участниками аукциона «ДЗЯКУЙ!», мы все — и художники, и покупатели, и организаторы — сможем выказать продуктивную благодарность тем, кто в неравных условиях сражается за наши жизни, — медицинским работникам. Наша идея заключается в том, чтобы сделать помощь максимально целенаправленной: мы оперативно отреагируем на конкретные запросы белорусских клиник, деньги будут потрачены на первоочередные нужны врачей и пациентов», — отметил инициатор благотворительного аукциона «ДЗЯКУЙ!» Руслан Вашкевич.

«Каждый делает то, что может. Пекарь печет хлеб, врач лечит. Хочется быть частью этого мира, помочь тем, чем умеешь и можешь», «Актуальный художник это прежде всего живой человек, который не имеет права бездействовать в сложные для всех времена», «Мои родители врачи», «Без помощи друг другу мы все давно бы вымерли. Медицинские работники сегодня главные герои в борьбе с вирусом, они каждый день рискуют собственным здоровьем, чтобы спасти других. Каждый из нас делает свой маленький вклад, делает все возможное, чтобы облегчить работу врачей», — такими словами комментируют художники свое неравнодушное участие в этой акции.

Все лоты аукциона «ДЗЯКУЙ!» будут размещены на площадке объявлений «Куфар», где вступить в торги за них сможет любой желающий. Аукцион начнется 15 апреля в 10:00 и продлится 7 дней, до 22 апреля (10:00).

Чтобы поучаствовать в аукционе, нужно зайти на «Куфар» и нажать на вкладку «ДЗЯКУЙ! — она находится вверху над поисковой строкой. При нажатии откроется страница аукциона, на которой собраны все работы художников. Чтобы сделать ставку, нужно написать личное сообщение продавцу на странице лота. Победит в торгах тот, кто сделает самую высокую ставку на момент окончания аукциона. Если два покупателя пришлют одинаковые ставки, выиграет тот, кто отправил свое сообщение первым.

«Последние 2 недели показали, что белорусы — очень ответственная нация. Люди сами уходят на самоизоляцию, соблюдают расстояние в метр в очередях, помогают с доставкой продуктов бабушкам и дедушкам, которые живут в их подъезде. Сейчас важно не останавливаться на этом и поддержать наших медиков — людей, которые помогают нам пережить эпидемию. От того, хватает ли им средств защиты, зависят их жизни, а также жизни наших друзей, родных и близких. Это касается каждого, поэтому давайте не будем оставаться в стороне. Мы благодарны художникам, которые выставили лоты на благотворительный аукцион «ДЗЯКУЙ!» и надеемся на активность и отзывчивость всех пользователей «Куфара», — прокомментировала Виктория Сацута, начальник отдела маркетинга площадки объявлений «Куфар».

Стартовая цена заявленных лотов установлена таким образом, чтобы привлечь как можно больше потенциальных участников с самыми разными финансовыми возможностями. На странице «ДЗЯКУЙ!» будут представлены лоты со стартовой стоимостью от 10 до 5000 белорусских рублей. При этом отсортировать лоты пользователи смогут как по возрастанию цены, так и по убыванию.

Владельцами лотов станут участники аукциона, предложившие наибольшую сумму за понравившийся лот до завершения торгов 22 апреля в 10:00. Получить выкупленный лот будущий владелец сможет после того, как перечислит итоговую сумму (равную конечной ставке) за выбранное произведение на счет благотворительной кампании в поддержку любого проекта помощи медикам или медицинскому учреждению на платформе MolaMola — #BYCOVID19, #СсобойкаДоктору. Именно на этой платформе в настоящее время реализуются кампании по сбору средств для оказания адресной помощи медучреждениям в борьбе с COVID-19 — все кампании формируются с учетом прямых обращений белорусских медиков о недостающих в работе средствах первой необходимости.

Благодаря аукциону «ДЗЯКУЙ!» будут приобретены или изготовлены средства индивидуальной защиты (маски, очки, респираторы, халаты, плащи, комбинезоны), оборудование (в том числе пульсоксиметры и концентраторы кислорода), а так же организовано полноценное питание для работников медицинских учреждений и станций скорой помощи.

Лукашенко впервые обратился к больным коронавирусом: не опускайте руки

Отмечается рост количества пневмоний и спад ОРВИ. Напряженная ситуация в Витебске и Минске

В Беларуси найдена истинная причина распространения коронавируса?

«У нас нет правительства». Бизнес недоумевает, где пакет мер поддержки

Глава миссии ВОЗ Патрик О’коннор высказался о заболеваемости COVID-19 в Беларуси

Как выглядит онлайн-обучение витебских студентов-медиков в ВГМУ