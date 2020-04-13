Отмечается рост количества пневмоний и спад ОРВИ. Напряженная ситуация в Витебске и Минске

Количество пневмоний в Беларуси растет. При этом наблюдается спад сезонных заболеваний ОРВИ. Эта тема обсуждалась сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БелТА.

Президент рассказал, что получает информацию ежесуточно в виде графиков.

«Это абсолютно показательные графики, они о многом говорят. Я доволен тем, что мы практически свели к минимуму ОРВИ (это сезонные все заболевания). Они у нас уже пошли на спад. Врачи и Минздрав еще раньше мне из опыта сказали о том, что на спаде ОРВИ дают хвост пневмоний. То есть пневмонии во время падения ОРВИ всегда увеличивались. Я это вижу по графику, в том числе в этом году», — сказал Александр Лукашенко.

Одновременно глава государства констатировал, что за последние дни, например в Витебской области, прирост количества новых пневмоний существенно сократился.

«Сейчас в 2,5 раза снизилось. И это наша северная Витебская область. То же самое по Минску, хорошая тенденция», — отметил Александр Лукашенко.

При этом он добавил, что успокаиваться нельзя, особенно в отношении пневмоний.

«Нам бы удержаться на этом уровне. Я говорил, что эта неделя до Пасхи будет показательной для всей страны. Если мы хотя бы удержимся на нынешнем уровне эту неделю, значит, мы победили, — подчеркнул Президент. — Нам надо эту неделю напрячься, во что бы то ни стало. Не потому, что у нас катастрофа. Слава богу, у нас ее нет. У нас нет лавинообразного нарастания болезней. И это благодаря врачам и людям».

Лукашенко косвенно признал роль практики разобщения в борьбе с вирусом и похвалил граждан.

«Молодцы люди! Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не вводили. Сейчас людей, праздно шатающихся, на улице нет. То есть люди отреагировали, люди это понимают. И не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать, что мы и делаем», — резюмировал Александр Лукашенко.

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник по итогам совещания подтвердил, что в целом по стране происходит снижение заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями.

«Параллельно анализировали количество пневмоний, по которым наиболее напряженная ситуация складывалась в Минске и Витебске. Учитывая, что в связи с теплой зимой у нас немного сместились пики заболеваемости. Но тенденция последних дней свидетельствует, что количество ежедневно выявляемых пациентов с диагнозом «пневмония» существенно сократилось. Мы надеемся, что ситуация не только стабилизируется в течение ближайших дней, но и будет иметь явную тенденцию к улучшению», — рассказал министр.

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