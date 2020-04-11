В Поставском районе двое сообщников воровали зерно на заказ

В начале апреля возле деревни Задевье Поставского района правоохранители остановили автомобиль, в котором находилось 740 килограммов ворованного зерна. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Несколько мешков с пшеницей, похищенных со склада одного из хозяйств, перевозил 28-летний парень. Через водителя милиционерам удалось выйти на след злоумышленников.

Ими оказались двое жителей района. Мужчины сами искали покупателей и предлагали им зерно по заниженной цене. После подтверждения заказа подельники отправлялись на дело.

В последнем эпизоде сумма награбленного составила почти 300 рублей. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.

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