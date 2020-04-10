Мэр Новополоцка Дмитрий Демидов призывает поддержать медиков

По состоянию на 8 часов утра 9 апреля в Новополоцкой больнице, которая кроме жителей самого города обслуживает и ближайшие районы, находится 9 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 6 — новополочане. Все граждане, контактировавшие с заболевшими, находятся под наблюдением медицинских работников. С призывом к жителям Новополоцка принять участие в инициативе по сбору средств в поддержку городской больницы выступил председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов.

Напомним, несколько дней назад Демидов был перешел в самоизоляцию в связи с тем, что он имел контакт с человеком, у которого был коронавирус.

Сегодня стало известно, что в Новополоцке открыт специальный благотворительный счет по сбору денежной помощи для Новополоцкой центральной городской больницы, пишет novaya.by. Смысл его создания — поддержать медицинских работников в работе по охране здоровья горожан, по предупреждению распространения СОVID-19 и лечению пациентов с инфекцией СОVID-19. Перечисленные на счет пожертвования будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

Уважаемые новополочане!

Мировое сообщество сейчас переживает непростое время – пандемию коронавируса COVID-19. К сожалению, эта проблема коснулась Беларуси, Витебщины и Новополоцка.

Да, ситуация находится под контролем, и чтобы она оставалась контролируемой каждому из нас необходимо проявить максимум сознательности, не подвергать риску себя и своих близких. Мы можем соблюдать простые правила: находиться в самоизоляции, если того требует наше состояние здоровья, ограничить наши контакты, минимизировать или исключить пребывание в общественных местах, соблюдать санитарные нормы.

Но в нашем городе есть люди, которые столкнулись с COVID-19 лицом к лицу – это работники здравоохранения Новополоцка. Каждый день врачи, младший медицинский персонал много раз рискуют своим здоровьем ради того, чтобы вылечить, а иногда и спасти заболевших новополочан и жителей близлежащих регионов, так как инфекционное отделение Новополоцкой центральной городской больницы является межрайонным.

Органами власти, самой больницей делается максимум для того, чтобы обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной защиты, организовать достойные условия их проживания в отрыве от родных и близких. Вместе с тем, надежным подспорьем может стать помощь каждого из нас.

Дорогие новополочане! Обращаюсь к вам с просьбой поддержать работников здравоохранения города Новополоцка и оказать посильную им помощь, перечислив денежные средства на специально созданный благотворительный счет учреждения здравоохранения «Новополоцкая центральная городская больница» на приобретение средств индивидуальной защиты, организацию горячего питания и обеспечение достойных условий проживания для медицинских работников.

Информация о реквизитах счета размещена в городских средствах массовой информации, на страницах СМИ в социальных сетях, также можно непосредственно обратиться в Новополоцкую центральную городскую больницу.

Дорогие друзья! Я искренне благодарен каждому, кто проявляет сознательность в сложившейся ситуации и всем, кто окажет содействие новополоцкой медицине в это непростое время. Вместе мы сможем не дать COVID-19 распространяться дальше и убережем тех, кто день и ночь трудится в борьбе за здоровье новополочан.

Спасибо!

Чтобы поддержать медицинское сообщество Новополоцка в работе по охране здоровья горожан, по противодействию распространению и лечению пациентов с инфекцией СОVID-19, для Новополоцкой центральной городской больницы открыт благотворительный счет для оказания денежной помощи с целью приобретения средств индивидуальной защиты для медицинских работников:

УНП 300044028, BY61AKBB36423030000292300000, код банка АКВВВY21216 (филиал №216 ОАО «АСБ Беларусбанк», ЦБУ №214 в г.Новополоцке, г.Новополоцк, ул.Дружбы 4), тел. 8 (0214) 50-42-05 (главный бухгалтер), 8 (0214) 50-13-86 (юрист), 8 (0214) 50-62-11 (тел/факс).

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