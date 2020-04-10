Учебный год продлевать не планируется — Минобразования

Министерство образования совместно с Национальным институтом образования для школьников разработало интерактивные программы по отдельным предметам. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая, пишет БелТА.

«В связи с продлением с 13 по 18 апреля весенних школьных каникул продолжат работу пришкольные лагеря. Они будут функционировать по заявительному принципу с проведением всех необходимых санитарно-эпидемических мероприятий. Будут работать объединения по интересам. Ребята, которые останутся дома, могут заняться самообразованием, — рассказала Людмила Высоцкая. — Кроме того, Минобразования совместно с Национальным институтом образования для школьников разработаны интерактивные программы по отдельным предметам. Всю необходимую информацию можно найти в Telegram-канале Министерства образования и на сайте Национального института образования».

Сейчас разрабатывается календарно-тематическое планирование (корректировка учебного плана) по предметам в связи с продлением каникул. «Учебный год продлевать не планируется. Он завершится 30 мая», — подчеркнула пресс-секретарь.

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