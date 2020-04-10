МАЗ и DAF столкнулись в Толочинском районе

9-го апреля, около половины четвертого дня произошла авария вблизи деревни Рыжичи Толочинского района.
Водитель DAF пытался обогнать попутно ехавший MАЗ, не справился с управлением и совершил наезд на автомобиль MAЗ. Отечественный грузовик вылетел в кювет и перевернулся, а его 37-летний водитель с травмами был госпитализирован в Толочинскую райбольницу, сообщает ГАИ Витебска.
Все фото: ГАИ Витебска.
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