МАЗ и DAF столкнулись в Толочинском районе

9-го апреля, около половины четвертого дня произошла авария вблизи деревни Рыжичи Толочинского района.

Водитель DAF пытался обогнать попутно ехавший MАЗ, не справился с управлением и совершил наезд на автомобиль MAЗ. Отечественный грузовик вылетел в кювет и перевернулся, а его 37-летний водитель с травмами был госпитализирован в Толочинскую райбольницу, сообщает  ГАИ Витебска.

МАЗ и DAF столкнулись в Толочинском районе

МАЗ и DAF столкнулись в Толочинском районе

Все фото: ГАИ Витебска.

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