Смерти врачей от коронавируса в Витебске и Минске подтвердил Минздрав

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан подтвердила, что среди скончавшихся от коронавируса в Беларуси есть и врачи.
«Медицинские работники (которые умерли — Прим. Ред.) есть и в Витебске, и в Минске, действительно, зараженные коронавирусной инфекцией… Есть», — сказала Богдан в ходе онлайн-брифинга.
При этом замминистра отказалась уточнить количество умерших от коронавируса врачей. Она пояснила, что не считает это корректным с точки зрения биоэтики.
«Медработники, безусловно, находятся в группе риска, и поэтому основная задача — обеспечить их средствами защиты», — подчеркнула замминистра.
По ее словам, многие врачи и она сама минимизировали контакты с родными и близкими, чтобы предупредить распространение инфекции.
Как сообщалось, на утро 10 апреля в Беларуси зафиксировано 1981 случай коронавируса (рост на 33% по сравнению с 9 апреля), 169 человек (139 человек на 9 апреля), скончались 19 человек (13 человек).
Шерстнёв: 50-процентный рост ОРВИ зафиксирован в некоторых районах Витебской области
Из-за эпидемии в Витебске начали закрываться магазины секонд-хенда
Делегация ВОЗ изучила эпидемиологическую ситуацию в Витебской области
В Беларуси продлены школьные каникулы — до 18 апреля
Военные Витебской воздушно-десантной бригады развернули изолятор для больных COVID-19 прямо на военном полигоне Лосвидо
Euronews выпустил сюжет о ситуации с коронавирусом в Беларуси
«Встретимся через 10 дней». Фельдшер скорой помощи считает, что медиков предали