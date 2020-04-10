Смерти врачей от коронавируса в Витебске и Минске подтвердил Минздрав

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан подтвердила, что среди скончавшихся от коронавируса в Беларуси есть и врачи.

«Медицинские работники (которые умерли — Прим. Ред.) есть и в Витебске, и в Минске, действительно, зараженные коронавирусной инфекцией… Есть», — сказала Богдан в ходе онлайн-брифинга.

При этом замминистра отказалась уточнить количество умерших от коронавируса врачей. Она пояснила, что не считает это корректным с точки зрения биоэтики.

«Медработники, безусловно, находятся в группе риска, и поэтому основная задача — обеспечить их средствами защиты», — подчеркнула замминистра.

По ее словам, многие врачи и она сама минимизировали контакты с родными и близкими, чтобы предупредить распространение инфекции.

Как сообщалось, на утро 10 апреля в Беларуси зафиксировано 1981 случай коронавируса (рост на 33% по сравнению с 9 апреля), 169 человек (139 человек на 9 апреля), скончались 19 человек (13 человек).

Из-за эпидемии в Витебске начали закрываться магазины секонд-хенда

Делегация ВОЗ изучила эпидемиологическую ситуацию в Витебской области

В Беларуси продлены школьные каникулы — до 18 апреля

Военные Витебской воздушно-десантной бригады развернули изолятор для больных COVID-19 прямо на военном полигоне Лосвидо

Euronews выпустил сюжет о ситуации с коронавирусом в Беларуси

«Встретимся через 10 дней». Фельдшер скорой помощи считает, что медиков предали