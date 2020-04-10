Минздрав просит церковь проводить богослужения на улице из-за коронавируса

Минздрав просит церковь по возможности проводить все богослужения на улице из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила замминистра здравоохранения Елена Богдан на встречах с руководством православной и римско-католической церквей.

На встрече обсуждалась возможность проведения онлайн-трансляций богослужений по примеру прихода храма «Всецарица» в Минске.

Об аналогичных инициативах идет речь и в обращении Синода Белорусской Православной Церкви. В нем есть призыв строго придерживаться санитарных норм, рекомендованных Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Людям, обнаружившим у себя или своих близких родственников признаки сезонных вирусных заболеваний (повышенную температуру тела, насморк, боль в горле, трудности с дыханием и т.д.) предлагается воздержаться от участия в общественных богослужениях, обратиться к врачам и строго следовать их указаниям.

Церковь напоминает, что на сайтах организованы онлайн-трансляции богослужений. Каждый желающий может присоединиться к просмотру и, тем самым, принять участие в молитве.

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