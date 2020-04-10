План строительства Полоцкого путепровода в Витебске выполнен на 70% — фото

Как и планировалось, с наступлением стабильных плюсовых температур работников на строительстве путепровода «Полоцкий» в Витебске значительно увеличилось. Сейчас на самой масштабной стройке областного центра трудится более 300 человек, задействовано около 70 единиц техники. По оценке специалистов, 400-метровый путепровод готов примерно на 70% и может быть введен в эксплуатацию в течение полугода.

Установлены все 45 несущих опор и балки перекрытия между ними, кипят работы на магистральной части объекта, соединяющей улицы Космонавтов и Титова через железнодорожные пути. Это самая широкая часть путепровода, почти полсотни метров, рассчитанная на четырехполосное движение и трамвайные пути. Они монтируются по новой, заимствованной у минчан, технологии. В специальные пазы, которые называются ложементами, под рельс укладывается шумоизолирующий синтетический материал, а по краям они обклеиваются специальным двухкомпонентным подливочным материалом. Это позволит снизить не только шумовую, но и динамическую нагрузку на конструкцию.

– В зоне особого внимания сейчас также гидроизоляционные работы, – отмечает руководитель проекта, начальник отдела технического надзора УКС облисполкома Михаил Казуров. – От их качества во многом зависит долговечность путепровода. Согласно проектно-сметной документации опоры моста прослужат до 100 лет, пролетные конструкции – до 75.

Впрочем, это далеко не все, чем сейчас занимаются строители, – для оптимизации работ многое делается параллельно. Например, на магистральной части путепровода идет укладка асфальто-бетонного покрытия.

Для безопасности трамвайных путей и пешеходов витебские специалисты мостостроительного управления №5 начинают монтаж полутора километров ограничительных бетонных дельта-блоков.

Устанавливаются опоры освещения, ведется укладка ливневой канализации, устройство водоотвода с пролетных строений путепровода, прокладываются сети связи, размечаются парковки (будет более 300 машино-мест).

Оформленный вид после устройства монолитной железобетонной плиты перекрытия приобрел и подземный переход с улицы Советской Армии – в ближайшее время там начнутся отделочные работы. Началось благоустройство прилегающей территории – работники «Зеленхоза» готовят почву для газонов и озеленения, пишут «Витебские вести».

Ничто не должно помешать ввести путепровод «Полоцкий» в эксплуатацию в намеченные сроки, тем более что, по словам специалистов, стройка финансируется стабильно.

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