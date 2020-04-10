Эксперты миссии ВОЗ ознакомились с работой трех учреждений здравоохранения в Витебске

Эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения сегодня ознакомились с работой трех учреждений здравоохранения в Витебске. Миссия ВОЗ приехала в Беларусь 7 апреля. Предварительное заключение о ситуации с COVID-19 в нашей стране она сделает 11 апреля, передает БелТА.

Представители ВОЗ сами выбрали учреждения, которые хотели посетить. Ими стали станция скорой медицинской помощи, областная инфекционная больница и городская клиническая больница скорой медицинской помощи, в терапевтическом корпусе которой находятся пациенты с пневмонией и коронавирусной инфекцией.

«Эксперты посмотрели, как работают сотрудники, посетили отделение, где лежат контактные пациенты и те, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Особых замечаний или нареканий не было, на все вопросы они получили обстоятельные ответы», — отметил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий, общаясь с журналистами.

Напомним, что предыдущий начальник Витебского облздрава был снят с должности. Причины не назывались.

Делегация ВОЗ встретилась с руководством Витебской области и председателем Комитета государственного контроля Леонидом Анфимовым. Эксперты пообщались со специалистами Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и доктором медицинских наук, профессором Витебского государственного медицинского университета Валерием Семеновым. Под его руководством группа научных сотрудников разработала тест-системы для выявления COVID-19.

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