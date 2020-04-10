В Беларуси продлены школьные каникулы — до 18 апреля

В Беларуси принято решение о новом продлении весенних школьных каникул — до 18 апреля.

Об этом только что сообщил телеграм-канал «Пул первого».

Следом это сделал и телеграм-канал Минздрава.

Решение о продлении каникул было ожидаемым, но по причине отсутствия всеобщего карантина многие родители выступили против продления каникул в связи с тем, что им не с кем оставить детей. Проблема родителей не решена, а продление каникул не заменит всеобщий карантин, который объявлен повсеместно, кроме Беларуси.

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