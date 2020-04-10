Сколько тестов на коронавирус уже сделали в Полоцке и какова общая ситуация

У медиков сейчас два направления работы по сдерживанию распространения нового коронавируса — профилактика и выявление контактов первого и второго уровня. Об этом газете «Полацкі веснік» рассказал главный санитарный врач Полоцка и Полоцкого района Михаил Гуринович.

Он сообщил основные количественные показатели заболеваемости ОРВИ в городе.

По данным на 10 апреля в Полоцке проходят лечение 42 человека с диагнозом «пневмония». На предмет коронавируса за март-апрель под наблюдение попали 468 человек, из них 113 — контакты первого уровня. Диагноз подтвердился только у одного из них. Всего в регионе было проведено около 200 тестов на COVID-19.

По словам Михаила Гуриновича, повсеместно в местах скопления людей используются антисептики, регулярно проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств и проветривание. Это же касается и общественного транспорта. Людей с признаками респираторных заболеваний на время отстраняют от работы.

По данным Минздрава на 10 апреля, в Беларуси зафиксирован 1981 случай коронавируса. 1793 человека находятся на лечении в стационаре, из них 72 нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. С начала вспышки выздоровели 169 человек. 19 человек умерли.

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