В Витебске начали массовое производство тест-систем по выявлению вируса COVID-19

Первые в Беларуси тест-системы по выявлению вируса COVID-19 создала группа ученых под руководством заведующего кафедрой инфекционных болезней ВГМУ, доктора медицинских наук, профессора Валерия Семёнова.

Накануне Министерство здравоохранения сертифицировало разработку в ускоренном порядке. Обычно такая процедура занимает до полугода.

– Чтобы вовремя решать целый комплекс проблем, важна диагностика, – отмечает Валерий Семёнов. – Вирус достаточно сложный. Проанализировали базу данных, определили существующие участки, где вирус мутировал, которые будут повторяться у данного штамма, выбрали их и на основании этого создали тест-систему.

РНК вируса выявлять будут на основе ПЦР-исследования.

Отечественная разработка позволит получить результат максимум через полтора часа. Это очень важно, ведь имеющиеся в стране тесты уступают по скорости – 3,5 часа.

К тому же наши тесты дают максимально точный ответ: исключены ложноположительные или ложноотрицательные реакции. И по цене они в пять раз дешевле зарубежных аналогов.

Производство отечественных тест-систем наладила компания «СИВитал», мощности которой позволяют производить до 100 тысяч тестов в неделю. В первую очередь диагностическими ноу-хау обеспечат северный регион республики, пишут «Витебские вести».

Разработкой витебских ученых, к слову, уже заинтересовались в ряде стран ближнего зарубежья. Но позиция компании четкая: пока не обеспечат тестами страну, поставки на экспорт не рассматриваются.

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