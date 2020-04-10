3 лаборатории в Витебске осуществляют диагностику COVID-19

Научно-произ­водственное предприятие ООО «СИВитал» получило лицензию на производство тест-систем для определения РНК коронавируса нового типа, разработанных витебскими учеными. Как сообщил главный государственный санитарный врач области Владимир Синкевич, лабораторную диагностику методом ПЦР-исследования с конца марта осуществляет лаборатория областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сейчас также задействованы лаборатории областного центра дерматовенерологии и косметологии, инфекционной больницы.

оворя о своевременной диагностике и сдерживании распространения инфекции, Владимир Синкевич призвал руководителей предприятий, организаций, больших трудовых коллективов проводить термометрию, соблюдать масочный режим и усилить меры по выявлению и отстранению от работы сотрудников с признаками инфекционных заболеваний, пишет vitvesti.by.

Для предупреждения воздушно-капельного и контактного путей передачи вируса наниматели обязаны обеспечить надлежащую эксплуатацию вентиляционных систем, своевременное проветривание, проведение дез­инфекционных мероприятий, которые позволяют минимизировать количество возбудителей во внешней среде.

В то же время недавние проверки санэпидемслужбы показали, что на 10% объектов с массовым пребыванием людей, общественного питания данные профилактические меры выполняются некачественно, что говорит о сниженном внутрипроизводственном контроле.

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