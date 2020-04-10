Делегация ВОЗ изучила эпидемиологическую ситуацию в Витебской области

Не оценивать, а совместно решать проблему. Так определила свою задачу миссия ВОЗ, работавшая в эти дни в Витебской области.

Делегация Всемирной организации здравоохранения посещает нашу страну по приглашению Александра Лукашенко. В ее составе три эксперта – два сотрудника Европейского бюро ВОЗ в Копенгагене и сотрудник штаб-квартиры ВОЗ в Женеве, пишет vitvesti.by.

Приветствуя гостей на встрече в облисполкоме, глава области Николай Шерстнёв рассказал о ситуации, которая сложилась с распространением COVID–19 на Витебщине. Первые больные были выявлены в феврале, когда группа специалистов предприятий легкой промышленности приехала из Италии, где находилась на выставке. В то время никто не думал, что обычная рабочая поездка обернется таким образом. Сегодня, по словам председателя облисполкома, важно предпринимать все возможное, чтобы защитить людей от обрушившейся на мир напасти.

– Мы благодарны, что Всемирная организация здравоохранения быстро среагировала на приглашение Президента Беларуси оценить ситуацию в нашей стране, возможно, из опыта других государств подсказать более эффективные меры борьбы с заболеванием, – подчеркнул Николай Шерстнёв.

Патрик О’Коннор, возглавляющий миссию ВОЗ, сказал, что меры по борьбе с вирусом постоянно совершенствуются по мере поступления новой информации. В этом отношении ценность представляет опыт каждой страны, столкнувшейся с этой проблемой. До визита в Беларусь делегация ВОЗ работала в Китае и Испании и вынесла много полезного для других государств. Хотя, как подчеркнул Патрик О’Коннор, он согласен с тем, что ситуация в каждой стране развивается по-разному и требует своего решения. Единого рецепта нет.

Важно, как отметили представители Всемирной организации здравоохранения, быть готовым к длительной борьбе с эпидемией, которая может растянуться на 12–18 месяцев. Также важно оттянуть пик заражения, чтобы система здравоохранения была готова с ним справиться.

Все участники встречи согласились, что борьба с COVID–19 – это не только проблема здравоохранения, но и органов власти, промышленности, бизнеса, общества в целом. Только совместными усилиями мы сможем победить.

После встречи в облисполкоме, на которой также присутствовали председатель комитета Госконтроля Республики Беларусь Леонид Анфимов, помощник Президента — инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, председатель облсовета Владимир Терентьев и другие, делегация ВОЗ побывала в медицинских учреждениях Витебска. Свое мнение международные эксперты выскажут 11 апреля на брифинге в Минске.

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