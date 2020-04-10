Шумилинская школа стала швейной фабрикой — производит одноразовые комбинезоны для медиков

На просьбу шумилинских врачей помочь с индивидуальными средствами защиты первым откликнулась команда шумилинской школы № 1. На этой неделе во время отдыха для детей здесь начали изготавливать медицинские одноразовые комбинезоны. Более 100 штук изготовлено и передано сотрудником районной больницы, сообщает «Герой працы».

Из костюма-образца сделали лекало. Несколько кабинетов оборудовали для раскроя комбинезонов. В качестве материала используется спанбонд.

Шумилинские предприниматели помогли с застежкой-молнией и резинками. Все, кто умеет шить, приступили к работе. Уже вечером учителя отправили первые 11 костюмов в больницу.

Процесс пошива налажен, здесь работает настоящий конвейер. За швейными машинками работают восемь швей, в том числе мужчина (учитель Александр Петухов). Каждый выполняет свою операцию.

На импровизированной школьной фабрике уже начали отшивать и бахилы.

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