Шумилинская школа стала швейной фабрикой — производит одноразовые комбинезоны для медиков

На просьбу шумилинских врачей помочь с индивидуальными средствами защиты первым откликнулась команда шумилинской школы № 1. На этой неделе во время отдыха для детей здесь начали изготавливать медицинские одноразовые комбинезоны. Более 100 штук изготовлено и передано сотрудником районной больницы, сообщает «Герой працы».
Из костюма-образца сделали лекало. Несколько кабинетов оборудовали для раскроя комбинезонов. В качестве материала используется спанбонд.
Шумилинские предприниматели помогли с застежкой-молнией и резинками.Все, кто умеет шить, приступили к работе. Уже вечером учителя отправили первые 11 костюмов в больницу.
Процесс пошива налажен, здесь работает настоящий конвейер. За швейными машинками работают восемь швей, в том числе мужчина (учитель Александр Петухов). Каждый выполняет свою операцию.
На импровизированной школьной фабрике уже начали отшивать и бахилы.
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