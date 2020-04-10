В Беларуси 1793 человек с коронавирусом находятся в больницах

На 10.04.2020 в Беларуси 1793 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Минздрав обращает внимание, что увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое. Большинство случаев — это выявленные контакты 1 и 2 уровней.

Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме.

В Беларуси 1793 человек с коронавирусом находятся в больницах

72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов ианестезиологов-реаниматологов.

После прохождения лечения выздоровели 169 человек.

Умерло 19 с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией.

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