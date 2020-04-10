В Минске у четырех беременных подтверждён коронавирус

Все они находятся в родильном корпусе 3-й ГКБ. По информации источника в Минздраве Беларуси, их состояние стабильное. Об этом сообщает Минздрав Беларуси.

Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».

Одна из женщин поступила с температурой, кашлем и одышкой. Сейчас с ней всё хорошо, состояние опасений не вызывает. Кроме женщин с подтвержденным COVID-19, в родильном отделении находятся и несколько беременных, которые являются контактами первого уровня.

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