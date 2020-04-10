Более 50 тыс долларов выманил у 6 девушек мошенник из Ушачей, который представлялся милиционером

Жертвами 32-летнего мошенника из Ушачей стали шесть девушек из Витебска, Минска, Полоцка, Гродно и Миор. Они отдали ему в эквиваленте 50 000 долларов. Мошенник выдавал себя за милиционера.

Прокуратура Витебской области изучила и направила в суд Первомайского района г.Витебска уголовное дело в отношении жителя Ушачей М. Ему инкриминировано завладение имуществом в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием.

Как установлено, ранее судимый за мошенничество, в период с августа 2017 года по август 2019 года знакомился с девушками через профильный сайт в сети Интернет. Для большего доверия обвиняемый в отдельных случаях представлялся сотрудником органов внутренних дел.

Под вымышленными предлогами М. убеждал девушек передать ему в долг деньги или имущество во временное пользование, оформить кредитные договоры в банковских учреждениях или договоры финансовой аренды (лизинга) в организациях торговли с тем условием, что ежемесячные платежи по ним он будет уплачивать самостоятельно. В других эпизодах он просил приобрести для него, в том числе за счет заемных средств, мобильные телефоны. При этом обвиняемый изначально не намеревался выполнять принимаемые на себя обязательства по возврату полученных в долг денег и имущества, а также выплат по договорам.

Всего М. за 50 эпизодов мошеннической детельности завладел деньгами 6 потерпевших из Витебска, Минска, Полоцка, Гродно и Миор в сумме более 100 тыс. рублей.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области.

Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

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