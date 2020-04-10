В МВД предлагают обращаться по телефонам

В связи с тем, что зачастую визиты посетителей в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел не связаны с осуществлением административных процедур и предполагают лишь оказание консультативной помощи, просим воспользоваться дистанционной консультацией по телефонам, указанным в тематическом разделе сайта МВД.

Иные сведения по компетенции подразделений по гражданству и миграции можно узнать в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по номеру 8 (017) 218-52-64.

По сообщению МВД, иностранцы, временно пребывающие в Республике Беларусь и проживающие по частным адресам, имеют возможность дистанционно зарегистрироваться с помощью единого портала электронных услуг portal.gov.by.

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