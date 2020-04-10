Военные Витебской воздушно-десантной бригады развернули изолятор для больных COVID-19 прямо на военном полигоне Лосвидо

В здании учебного корпуса на полигоне Витебской бригады воздушно-десантных войск в Лосвидо создали госпиталь на 300 мест. В нём планируется размещать больных коронавирусом, пишет «Еврорадио» со ссылкой на телеканал «Белсат».

Военный на въезде на территорию полигона рассказал журналистам, что вокруг госпиталя сделали специальное ограждение. «В здании был учебный корпус. Полторы недели назад нам сообщили, что нужно готовить помещение. Обещают, что привезут людей, но пока не было», — поделился подробностями солдат.

«Речь идёт не о госпитале. Это оборудованный военными специалистами район изоляции. Его оборудовали ещё на прошлой неделе в рамках тренировки, которую провели военные медики на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, — прокомментировала Еврорадио официальная представитель Минобороны Наталья Гаврусик. — Тренировка прошла в разных воинских частях, в том числе и на полигоне Лосвидо. Пока необходимости в функционировании этого объекта нет, и речи о том, что „обещали привозить людей“, идти не могло».

По официальной информации, утром 9 апреля в Беларуси было 1486 случаев заражения коронавирусом. Лечение проходят 1331 человек, 139 выздоровели, 16 умерли.

Витебск и Минск являются основными очагами заражения коронавирусом.

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