«Встретимся через 10 дней». Фельдшер скорой помощи считает, что медиков предали

Фельдшер скорой помощи Владимир Макаренко объясняет, почему медики считают, что их предали. И приводит в пример празднование Вербного воскресения в Беларуси.
— На фоне происходящего мы, работники медицины, вышли из тени и на нас активно обращают внимание. В свою очередь, мы просим всех остаться дома! Но в прошлое воскресение люди зачем-то взяли и пошли к храмам. Это никак не вяжется с нашими представлениями о защите здоровья в сложившейся ситуации, — рассказал EX-PRESS.BY Владимир.
В ролике Владимир демонстрирует фотографии, на которых видно, как проходили религиозные мероприятия в Беларуси и в Италии. Разница существенная:
— После этого вы говорите, что медики недостаточно хорошо работают? Мы видим, как люди собрались в толпу и пошли все вместе. Это своего рода предательство медицинских работников, которые просто просили вас о помощи. Мы знали о том, что именно так и будет. И что, наверное, надеяться на вас не стоит. Мы начали перепрофилировать больницы, мы начали готовиться к тому, что вы придете к нам. Поэтому, по всей видимости, через 10 дней мы с вами встретимся.
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1 Комментарий
Тут, всех предали и ещё этим » гордятся»…..