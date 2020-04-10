Общежитие самого крупного белорусского вуза закрыли на карантин, студенты убегают через окно

Тест одной из студенток БНТУ оказался положительным, сообщает times.bntu.by.

Общежитие №6, где проживала студентка, перевели в режим самоизоляции в соответствии с постановлением правительства. Медики выявляют контакты девушки.

Как пишет телеграм-канал «Сидим дома с отчислено», проживающим в общежитии запретили его покидать, но некоторые нашли выход – выбираться на улицу через окна.

Планируется организовать обучение в дистанционнном режиме самостоятельной работы. Студентов обязали дистанцироваться друг от друга, не проводить совместных мероприятий, проветривать помещения, мыть руки, следить за чистотой.

Напомним, именно у студента БНТУ подтвердили первый случай COVID-19 в Беларуси.

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