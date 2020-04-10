В рамках проекта #UNOVIS100 сервис VOKA проведет онлайн-экскурсию по выставке Лазаря Хидекеля. Трансляция экскурсии состоится 15 апреля в 19:00.

Экскурсию проведет Екатерина Изофатова – одна из кураторов выставки, заведующая отделом современного беларусского искусства Национального художественного музея, кандидат искусствоведения. Она расскажет о значении творчества Лазаря Хидекеля, в чем он опередил свое время и что такое супрематическая архитектура.

Специально для экспозиции из Нью-Йорка привезли около 100 оригинальных работ из личного архива семьи Лазаря Хидекеля. Среди них ранние супрематические композиции, эскизы космических жилищ, планы «Города-сада», «Аэрогорода», «Аквагорода», первый архитектурный экологический манифест «АЭРО», а также документы УНОВИС.

Проекта #UNOVIS100 реализуется Центром беларусско-еврейского культурного наследия, Музеем истории Витебского народного художественного училища и компанией А1, под патронатом Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Беларуси.

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