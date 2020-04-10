ВТО: мировая торговля может сократиться на 32% из-за пандемии

ВТО прогнозирует сокращения мировой торговли товарами треть из-за пандемии коронавируса. При оптимистичном сценарии восстановление мировой экономики будет происходить во второй половине в 2020 года. Если события будут развиваться по негативному сценарию, то мировую экономику ожидает снижение объемов мировой торговли, а процесс восстановления будет медленным.

При оптимистичном сценарии мировая торговля в нынешнем году сократится на 12,9%. На 31,9% сократится мировая торговля при реализации пессимистического сценария кризиса.

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