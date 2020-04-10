ИТ-услуги в Беларуси приносят больше денег, чем нефтепродукты

В январе ИТ-компании с офисами в Беларуси экспортировали компьютерных услуг на 183,2 миллиона долларов. По сравнению аналогичным периодом 2018 года показатель экспорта вырос почти на 35%, следует из данных официальной статистики.

Поставки так называемых компьютерных услуг принесли экономике страны больше валюты, чем поставки нефтепродуктов — одной из самых значимых позиций белорусского экспорта.

Экспорт компьютерных услуг и нефтепродуктов

Безусловно, это связано не только с успехами белорусского ИТ-сектора, но и проблемами в нефтяном секторе. Из-за отсутствия договоренностей с Россией по поставкам нефти экспорт нефтепродуктов в январе упал относительно января 2018 года в 2,8 раза.

Белорусский ИТ-сектор между тем продолжает обеспечивать самый высокий прирост ВВП — в январе–феврале плюс 0,4%. Но это лишь удержало экономику от более глубокого падения. За два месяца ВВП снизился на 0,6%.

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