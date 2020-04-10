Минздрав ответил на вопросы о коронавирусе

Министр здравоохранения Владимир Караник провел стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19». Его трансляция велась из Национального пресс-центра. Вместе с ним на вопросы отвечали главврач 1-й Городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов и главврач 6-й Городской клинической больницы Минска Игорь Юркевич.

Ответы начинаются с 29-й минуты записи стрима.

Коронавирус среди строителей БелАЭС

Министр здравоохранения Владимир Караник прокомментировал информацию о заражении коронавирусной инфекцией строителей БелАЭС. По его словам, в рамках риск-ориентированного подхода все вновь прибывающие для работы на стройке направляются на тестирование и 14-дневный карантин.

«Было принято решение, что все иностранцы, которые приезжают для шеф-монтажа и пусконаладочных работ, проходят лабораторное тестирование и находятся, прежде чем приступить к работе, на карантине», — сказал Владимир Караник.

Министр сообщил, что повторное лабораторное тестирование дало положительный результат у 15 россиян, которые уже были изолированы в карантине. Проводится обследование, являются ли они носителями или имеют признаки заболевания, в том числе уточняющая диагностика.

Могут появиться штрафы за нарушение самоизоляции

Владимир Караник сообщил, что прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение самоизоляции. Людей, по его словам, будут предупреждать о правилах самоизоляции и ответственности за их нарушение.

Обязательная самоизоляция в Беларуси введена для граждан, приезжающих из стран, где регистрируются случаи коронавируса. Как сообщалось вчера в ходе совещания у президента, при проведении проверки оказалось, что ряд самоизолированных не соблюдали требования.

Как Минздрав предлагает праздновать Пасху

Минздрав, по словам Владимира Караника, уже давно направил письма с рекомендациями воздержаться в ходе богослужений от некоторых ритуалов. С представителями церкви ведутся консультации по поводу того, как наиболее безопасно провести празднование Пасхи. Как только согласованное решение будет принято, министр пообещал, что о нем проинформируют.

Чем отличается коронавирус и грипп

Участники стрима рассказали об основных отличиях коронавируса и гриппа. Пути и механизмы заражения у двух вирусов близки. Сроки инкубации у гриппа составляют 2-3 дня — люди заболевают быстрей. Клиническая картина проявляется ярче: резкое повышение температуры, жар, озноб. Люди быстро и остро чувствуют симптомы.

При коронавирусе инкубационный период длиннее — 6-7 дней, а клиническая картина развивается постепенно. Сначала проявляются признаки респираторной инфекции: заложенность, кашель, дискомфорт, потеря обоняния, менее характерен насморк. Интоксикация при гриппе обычно проявляется на стадии бактериальных осложнений. В случае коронавируса она является особенностью самого заболевания.

Игорь Юркевич также отметил, что бактериальная пневмония связана с острой лихорадкой, болью в грудной клетке и интоксикации. Вирусная пневмония развивается постепенно, одним из симптомов является длительный надсадный кашель, не приносящий облегчения, затем следует интоксикация, затруднение дыхания.

Пневмония — не приговор

Игорь Юркевич рассказал, что в стране есть успешный опыт лечения возрастных пациентов с коронавирусом, которые находились на ИВЛ. Он сообщил о двух пациентах — мужчине и женщине.

«Респираторная поддержка или ИВЛ — это не приговор в данной ситуации», — добавил он.

По словам Караника, сейчас в Беларуси для всех пациентов, не только с коронавирусом, задействовано не больше 5% оборудования для кислородной поддержки.

«По нашему опыту, большинство случаев коронавирусной инфекции протекают все-таки в легкой форме. У процентов 20 мы диагностируем пневмонии, у 5% — тяжелое течение заболеваний», — сказал Игорь Юркевич.

О лечении антителами

Министр здравоохранения сказал, что в Беларуси идет процесс сертификации новых экспресс-тестов, которые определяют не РНК вируса, а наличие в крови антител к нему. Они позволят быстрее получать информацию.

«Кроме того, мы планируем в ближайшее время внедрить еще и изготовление плазмы, обогащенной антителами против коронавируса, для того чтобы использовать в терапии наиболее тяжелых форм», — заявил глава Минздрава.

Об уровне заболеваемости пневмониями, принятых мерах и статистике

Вирусные пневмонии были не редкостью и до появления коронавируса. Другие вирусные заболевания и сейчас также продолжают провоцировать пневмонии.

«Если в прошлом году пик подъема заболеваемости пневмониями был характерен для конца февраля — начала марта, то сейчас он сместился на конец марта — начало апреля. И если брать цифры, то мы небольшое превышение, конечно, видим, больше это характерно для Витебского региона», — сказал Владимир Караник.

По словам министра, в других регионах ситуация характерна для сезонного пика пневмоний. Владимир Караник отметил, что в статистику смертей от пневмонии попадают как люди, умершие в стационарах, так и вне их.

По данным министра, в прошлом году за первые три месяца от пневмоний погибло 277 человек, а в этом году — 254 человека. Министр сообщил, что во всех случаях гибели от пневмоний на дому проводились исследования на коронавирус. Случаев инфицирования коронавирусом среди них не было выявлено.

В Витебской области уровень заболеваемости оказался выше, чем в других регионах. Владимир Караник рассказал о принятых мерах. По его словам, сейчас уже перепрофилированы медицинские учреждения, отказов в госпитализации нет.

В стране усилены меры по дезинфекции, которые проводятся в общественном транспорте, общественных местах. Они проводятся во всех регионах.

Владимир Караник еще раз пояснил, почему не сообщаются цифры заболевших в разрезе районов. В Минздраве опасаются негативных реакций со стороны граждан, а также того, что некоторые люди будут бояться обращаться за медпомощью.

«Мы сообщаем общие цифры по стране, а те службы, которым эти цифры необходимы для принятия управленческих решений, их получают. Смысла сообщать с разбивкой по районам мы не видим… Сам факт обращения человека за медицинской помощью является врачебной тайной», — сказал министр.

Плановая медпомощь продолжает оказываться

В Беларуси идет перепрофилирование медучреждений или отделений под прием коронавирусных больных. Вместе с тем этом делается так, чтобы сохранить возможности для оказания плановой медпомощи.

Владимир Караник прокомментировал сокращение количества плановых операций в ряде кардиохирургических стационаров. По словам министра, из-за закрытых границ есть трудности с получением необходимых материалов. Приоритет в этих условиях отдается экстренной кардиохирургической помощи, чтобы при возникновении потребности в ней у врачей было все необходимое.

Владимир Караник заверил, что люди, нуждающиеся в специализированной медпомощи, без нее не окажутся. При плановой госпитализации проводится контроль здоровья пациента, чтобы специализированные стационары не стали источниками заражения.

Дмитрий Шевцов отметил, что если есть возможность отсрочить плановую медицинскую помощь, то лучше ее перенести на более благоприятный период.

Министр здравоохранения добавил, что снижается спрос на плановую стоматологическую помощь, поэтому некоторые центры временно приостанавливают работу.

Вырабатывается ли иммунитет к коронавирусу?

Игорь Юркевич отметил, что раз есть выздоровевшие, то иммунитет к коронавирусу вырабатывается. Ведутся лишь дискуссии о том, насколько он стойкий и как быстро развивается. В Беларуси, по его словам, также исследуются выздоровевшие пациенты, чтобы определить, насколько силен вырабатываемый иммунитет, в том числе в зависимости от тяжести заболевания. По мнению Игоря Юркевича, к окончанию периода сезонных заболеваний картина будет более ясна. При этом опыт изучения гриппа свидетельствует, что при наличии иммунитета даже в случае мутации штамма вируса грипп переносится легче.

Ажиотажный спрос на маски, парацетамол и антисептики

«Несмотря на запрет, значительное количество масок вывозится за пределы страны физическими лицами», — сказал министр.

В период свиного гриппа, по его словам, было продано 750 тыс. масок за все время эпидемии. Сегодня такое количество продается за день. Караник подчеркнул, что Минздрав мог бы закупить маски за рубежом, но их экспорт в большинстве стран сейчас запрещен. До конца недели легкая промышленность должна выйти на производство 1 млн масок в сутки, в том числе одноразовых из нетканых материалов. На следующей неделе производство должно выйти на 2 млн штук в день. Маски будут направлены на насыщение внутреннего рынка.

Владимир Караник заявил, что ценообразование спиртовых антисептиков пересматривается, в том числе в части акцизов. Он отметил, что часть предприятий перепрофилируется для выпуска антисептиков.

«В эту же группу (высокого спроса — прим. Reform.by) попал препарат парацетамол. За две недели была реализована 14-месячная потребность», — сказал Владимир Караник.

Министр предупредил, что парацетамол может оказывать негативное влияние на печень при бесконтрольном приеме. Это создает риски для здоровья. С этой точки зрения может быть введено ограничение на отпуск парацетамола в одни руки. Владимир Караник также заявил, что парацетамол по серым каналам вывозится за пределы страны. Будет вестись работа по пресечению таких каналов.

Кому надо носить маску?

Использование индивидуальных средств защиты и соблюдение гигиены остается действенным средством профилактики коронавируса. Важна ответственность и сознательность граждан.

«Эта правило хорошего тона, что если человек имеет признаки простудного заболевания или респираторно-вирусной инфекции, он должен постоянно носить маску, чтобы обезопасить окружающих», — сказал министр.

Игорь Юркевич добавил, что ВОЗ свои рекомендации не менял. Маску в первую очередь должны использовать медики либо люди с признаками респираторного заболевания, которые чихают, кашляют. Он напомнил, что важна обработка рук перед надеванием маски и после, правильное ее надевание, отсутствие зазоров. Снимать маску нужно за крепления. Одну и ту же маску нельзя носить постоянно. Ее требуется менять.

Владимир Караник отметил, что маска необходима работникам, которые контактируют с большим количеством людей, в том числе продавцам, кондукторам и т.д., для защиты населения. Вирус может передаваться в инкубационный период, когда человек еще не чувствует симптомов. По его словам, на сегодня сотрудники сферы услуг обязаны носить средства индивидуальной защиты — перчатки и маски.

Безопасной зоной при обычном дыхании является расстояние более 1,5 метра. При кашле и чихании рекомендуется использовать платок либо делать это в локоть. Вероятность распространения коронавируса по вентиляции оценивается как низкая.

Точность тестов

«Тесты у нас точны, поскольку имеется расшифровка генома вируса», — сказал министр.

Фактов появления ложноотрицательных результатов не было, добавил Владимир Караник. Время забора пробы минимально. Обработка пробы занимает от 2 до 5 часов. Ответ в Беларуси стараются предоставить за срок от 6 до 24 часов.

Пандемия

«Это не последняя пандемия, которую мы переживаем. Если взять проанализировать историю, то каждый год, ну, возможно, через год, были какие-то проблемы, которые вызывали обсуждения и страхи, но это скорее были региональные страхи», — отметил Владимир Караник.

На региональном уровне серьезные меры требуются регулярно, но мировые пандемии случаются раз в 7-10 лет, по его словам.

В завершение глава Минздрава сказал, что вопросы, поступившие во время стрима, будут обобщены. Затем их разъяснят по другим каналам. Практика стримов с участием руководства Минздрава и медиков будет продолжена.

reform.by

Заседание областного штаба по борьбе с COVID-19: ситуация в Витебской области сложная, но контролируемая

Госконтроль выявил нарушения в начислении платы за воду двум жителям Витебской области

В Витебске проводится масштабная дезинфекция общественных мест и транспорта

40 врачам в Витебке недоплатили зарплату — Госконтроль

В Октябрьском районе Витебска новый заместитель главы администрации