В Полоцке задержали 19-летнего юношу, пытавшегося ограбить магазин

Днем 31 марта в один из магазинов Полоцка зашел 19-летний парень. Поначалу он просто осматривал товары, а затем схватил за горло продавца и потребовал выручку. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Перепуганная работница магазина пыталась отбиться от грабителя, однако тот не уступал. Упоминания о «тревожной кнопке» лишь раззадорили его. Тогда женщина начала кричать, звать на помощь. Вот этого парень испугался и поспешил скрыться из торгового павильона. Продавец принялась преследовать обидчика. Мимо магазина проходил сотрудник Полоцкого отдела Департамента охраны, он бросился на помощь женщине, а следом подоспели и работавшие поблизости сотрудники уголовного розыска. Хулигана задержали.

Позже парень признался, что таким образом хотел раздобыть деньги на покупку спиртного. Безработный полочанин уже имел судимость за кражу.

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